Zonneklep van Bosch is voortaan virtueel

De zonneklep in je auto ‘doet zijn ding’, maar is nu niet echt slim te noemen. Een nieuwe vinding van onderdelenleverancier Bosch verandert dat.



Auto’s worden steeds slimmer, maar voor de oh zo handige zonneklep werd niet eerder een intelligent alternatief bedacht. De grootste auto-onderdelenleverancier ter wereld, Bosch, doet dat nu wél en komt met de virtuele zonneklep. Op de consumentenelektronicabeurs CES in Las Vegas werd de nieuwe technologie getoond. De virtuele zonneklep blijkt een transparant paneel voorzien van een camera en gezichtsherkenning. De camera, voorzien van kunstmatige intelligentie, herkent de ogen van de bestuurder en blokkeert de zon alleen op die plekken.