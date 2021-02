What’s in a name: autonamen die gevoelig liggen

De Amerikaanse inheemse stam Cherokee Nation is niet blij met de Jeep Cherokee. Volgens het stamhoofd gaat Jeep aan de hand met een deel van identiteit van Cherokee Nation. En het is niet de eerste keer dat een modelnaam wat ongelukkig is gekozen.



In Amerika wordt er momenteel flink kritisch gekeken naar het gebruik van namen die inheemse bevolkingsgroepen toebehoren. Zo heeft het American Football-team Washington Redskins de verwijzing naar de roodhuiden afgezworen en gaat de honkbalclub Cleveland Indians binnenkort ook anders door het leven. Nu verwacht de Cherokee Nation-stam dat Jeep nog eens goed kijkt naar de benaming van de Jeep Cherokee. Grote kans dat die naam onder druk van maatschappelijke groeperingen verdwijnt.

De Cherokee in tijden dat de naam nog weinig stof deed opwaaien

Hyundai Kona

Hoewel een stuk onschuldiger, worden autonamen wel vaker verkeerd gekozen. Meestal betekent een naam in een bepaalde taal opeens iets heel raars. Neem de huidige Hyundai Kona. De elektrische verkooptopper krijgt in Portugal de lachers op zijn hand. Het verwijst daar immers naar het vrouwelijk geslachtsdeel. Het mannelijk geslachtsdeel is eveneens vertegenwoordigd in het Portugees, want in Brazilië refereert de Ford Pinto (1970-1980) naar een klein lid. En dat terwijl het gewoon een paardenras is.

Spaanse autonamen

En wie Spaans spreekt, heeft liever geen Mitsubishi Pajero voor de deur staan. Het woord betekent vrij vertaald ‘rukker’. Vandaar dat Mitsubishi liever de naam Montero gebruikt. Dat de Mazda Laputa ook niet erg slim gekozen is, behoeft waarschijnlijk weinig uitleg. Maar prostituee is nog de netste vertaling. En wat te denken van de Daewoo Espero? Espero betekent in het Spaans ‘ik hoop’.



Zo kun je nog wel even door gaan, want ook de Volkswagen Jetta betekent in het Italiaans iets raars, terwijl de Fiat Uno in het Fins evenmin een erg vleiende benaming is.