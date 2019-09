Vergeet ‘Ludicrous mode’. De Tesla Model S gaat binnenkort ‘Maximum Plaid’

Met de Tesla Model S in ultrasportieve ‘Ludicrous mode’ schiet je in 2,5 tel van nul naar honderd. Toch kan dat nog een stuk sneller meent topman Elon Musk. Volgend jaar introduceert hij immers ‘Maximum Plaid’.



Recent stuurde Tesla de Model S voorzien van nieuwe ‘Maximum Plaid’-aandrijflijn al over het circuit van Laguna Seca. Dat ging behoorlijk snel, want met een rondetijd van 1 minuut 36 en een beetje is de Model S de recordhouder onder de vierdeurs sedans. Over een jaar moet de Plaid-upgrade ook te bestellen zijn op de Model S. Hoe snel die versie precies van nul naar honderd sprint is nog onbekend, maar het zal rapper dan in de huidige ‘Ludicrous mode’ gaan. En daarin verloopt de spurt in slechts 2,5 tel.

Maximum Plaid

De term Maximum Plaid is afkomstig uit de jaren tachtig film Spaceballs en heeft betrekking op het zeer snel reizen door de ruimte. Ook de nieuwe en supersnelle Tesla Roadster zal worden voorzien van een Plaid-aandrijflijn. Het lijkt erop dat Tesla de Model S Plaid uitrust met een derde elektromotor. Nu heeft elke as er eentje, maar er komt dus nog een elektromotor bij. Plaid-versies van de Tesla Model 3 en Model Y lijken niet aanstaande.