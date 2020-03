Tesla bouwt nieuwe Gigafactory voor haar Cybertruck

Tesla is hard op zoek naar extra productiecapaciteit nu het nieuwe modellen blijft introduceren. Voor de veelbesproken Cybertruck lijkt er een Gigafactory in de omgeving van het Amerikaanse Nashville te komen.



De Tesla Cybertruck is met zijn hoekige vormen en bijzondere specificaties een aparte verschijning in autoland. Eentje die wel meteen in de smaak viel, want in no-time was de Cybertruck al meer dan 200.000 keer besteld wereldwijd. Het aantal is zo groot, dat Tesla genoodzaakt is een aparte Gigafactory op te zetten voor de productie van het nieuwe model.



Tennessee

In 2021 zal de Tesla Cybertruck waarschijnlijk niet in Californië (Fremont) van de band rollen, maar ergens in het midden van de VS. Tesla lijkt geïnteresseerd te zijn in de bouw van een Gigafactory in de omgeving van Nashville. De keuze voor Nashville is niet vreemd, omdat in de staat Tennessee meer autobouwers onderdak hebben gevonden. Ook General Motors, Nissan en Volkswagen hebben er een productiefaciliteit. Naast de Cybertruck zal ook de aankomende Model Y in de nieuwe fabriek worden gebouwd.

Fabrieken wereldwijd

Tesla heeft wereldwijd inmiddels diverse fabrieken geopend of gaat dat binnenkort doen. In Nevada staat de Gigafactory 1, maar ook in China is recent een fabriek opgestart. In Berlijn komt een Europese fabriek van Tesla te staan.