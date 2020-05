Terug in de tijd: het ontstaan van de Porsche 911 Targa

Porsche introduceerde deze week de nieuwste generatie van de Porsche 911 Targa. Maar waarom bestaat die tussenvorm tussen coupé en cabriolet eigenlijk?

In de jaren zestig van de twintigste eeuw deed Porsche het uitstekend in de VS. In de zonnige staten was vooral de cabrio populair. Maar de Amerikanen zagen de 356 Cabriolet na een tijdje toch niet meer zo zitten. Wat als je een ongeluk krijgt, heb je dan voldoende bescherming in zo’n open auto? Porsche moest wat doen om het vertrouwen van de Amerikaanse consument terug te winnen. Het merk bedacht de Targa: de ideale mix tussen het comfort en veiligheid van een coupé en het gevoel van vrijheid van open rijden.



Rolbeugel

Essentieel deel van de Targa werd de rolbeugel. Mocht je met de auto over de kop gaan, dan werd je beschermd door de roestvrijstalen constructie. Een uitneembaar dakpaneel overdekte de ruimte tussen de rolbeugel en de voorruit. Een kunststof achterruit maakte eveneens deel uit van de overkapping. De rolbeugel gaf de auto bovendien de nodige torsiestijfheid. De 911-carrosserie hoefde zo nauwelijk aangepast te worden.

‘Florio’ of toch ‘Targa’?

De eerste Porsche 911 Targa werd in het najaar van 1965 aan de wereld getoond. Het had niet zoveel gescheeld of de auto was tot ‘911 Flori’ gedoopt. Porsche had immers de langeafstandsrace Targa Florio op Sicilië gewonnen en wilde met de auto de overwinning eren. Het deed dat ook, maar dan met de term ‘Targa’.

Smaradgroen

Het duurde wel even voordat de Porsche 911 Targa in de showroom stond. Bijna een jaar later nam Ferry Porsche een van de eerste exemplaren in ontvangst en dat was nog altijd een voorseriemodel. Dat smaragdgroene exemplaar wijkt af van de uiteindelijke productieversie. Eenmaal in gebruik werd de 911 Targa verder geperfectioneerd. De eerste versie had namelijk last van extreem veel rijwindgeluid in het interieur.