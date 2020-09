Schuld & boete: Maserati Levante Trofeo versus Range Rover Sport SVR

Dik over de twee ton kosten ze. En dan dien je ook nog over een stevige portie schaamteloosheid te beschikken om je er in het openbaar mee te durven vertonen. Thomas Bangma deinsde daar niet voor terug. Hij reed de relatief onbekende Maserati Levante Trofeo met Ferrari V8-blok en zette daar een Range Rover Sport SVR naast.



Je kop boven het maaiveld uitsteken doen we niet zo graag in Nederland. En dat is jammer. Het betekent namelijk bijna altijd dat de Maserati Levante Trofeo en Range Rover Sport SVR aan je neus voorbijgaan. Te groot, te protserig, te gewelddadig haast. Want wie durft een slagschip van rond de 580 pk aan vermogen te parkeren naast fluisterstille EV’s waaromheen de geur van bloemetjes hangt?



Maar omdat er in het leven ook nog wat te genieten moet zijn, breken we in de nieuwste editie van CARROS Magazine een lans voor beide mastodonten. We ruiken, voelen en proeven ze. We zijn kritisch en lovend, alleen op de manier zoals auteur Thomas Bangma dat kan zijn. Als opwarmertje een aantal passages uit het – niet te missen – artikel:

In dat kader is het op z’n zachtst gezegd opmerkelijk dat de ‘Range’ (die ondanks alles nog steeds een aura van beschaving om zich heen heeft hangen…) in een van wansmaak getuigende, elektriserend blauwe satijn-lak (SVO Premium Palette Blue) is gespoten. Kost een mille of tien extra, maar daarmee laat je de zo stijlvol en strak vormgegeven Range Rover Sport nog net wat ordinairder voor de dag komen.

De Levante Trofeo – en we moeten benadrukken dat dit uitsluitend geldt voor de Trofeo – geeft je desgewenst voortdurend het gevoel dat er op elk moment van alles mis zou kunnen gaan. En dat is óók wel eens lekker toch?

Typisch Range Rover is dat je, op kortstondige erupties van snelheid en/of hooliganisme na, eigenlijk vrij rustig gaat rijden en gewoon geniet van de hele, eh, ‘experience’.

Nu in de kiosk

