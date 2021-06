Schetsen maar! Zie hier de Daytona Shooting Brake Hommage

Niels van Roij Design is al weer aardig op weg met zijn volgende project, bewijzen de nieuwste designschetsen van de Daytona Shooting Brake Hommage.



Al eerder dit jaar zagen we de eerste ontwerpen voorbij komen van de Daytona Shooting Brake Hommage, maar Niels van Roij is ondertussen flink verder aan het tekenen. De Brabantse ontwerper en coachbuilder is vooral aan het stoeien met de achterruit en kenmerkende vlinderruiten, bewijzen de laatste schetsen.

Imposant rijte

De vraag is: hoe trouw moet je blijven aan het voorbeeld: de Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake? De verwachting is dat Van Roij later dit jaar de Daytona Shooting Brake Hommage af heeft en dan is zijn portfolio weer een stuk verder gevuld. We kennen Van Roij immers al van de Adventum Coupe, de Silver Spectre Shooting Brake en natuurlijk van de Tesla Model S estate. Eerder zette hij zijn naam ook onder de Breadvan Hommage: een eigentijds broertje van de Ferrari 250 GT SWB Breadvan.