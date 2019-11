Porsche werkt aan sportiviteit: krachtige hybride 911 en F1-technologie voor supercar

Porsche lijkt de komende jaren zeker twee zeer krachtige hybride-aangedreven modellen te introduceren. Zo komt er een 911 met elektromotor én werkt het merk aan een supercar met F1- technologie.

De topman van Porsche, Oliver Blume, zei recent in een interview met Top Gear dat hij denkt een een 911 met hybride-technologie. Het wordt geen model met een stekker, maar er zal wel een elektromotor en een batterijpakket aan boord zijn. Een volledig elektrische 911 lijkt een logische volgende stap, al wil Blume daar voorlopig niet aan. De Taycan is immers al aan het aanbod toegevoegd. De volgende generatie van de 718 Cayman en Boxster zou wel eens elektrisch kunnen zijn, aldus Blume. Ook komt er een elektrische Macan op de markt, zo rond 2021.

Opvolger voor 918 Spyder

Het Britse Autocar weet te melden dat Porsche ook werkt aan een hybride opvolger van de 918 Spyder. Die nieuwe supercar verschijnt in 2023 op z’n vroegst en krijgt een krachtbron aan boord met heuse F1-technologie. Porsche is al jaren verdwenen uit de koningsklasse van de autosport, maar was van plan om in 2021 terug te keren. Dat voornemen werd teruggedraaid, maar in de voorbereidingen is er wel flink gewerkt aan een F1-motor. Die technologie ligt ongebruikt op de plank en daarom zou Porsche die motor willen toepassen in een aankomende supercar. De Porsche 918 Spyder-vervanging zou een 1,6-liter V6 turbomotor moeten krijgen die voorzien is van elektrische assistentie. Volgens Autocar wil Porsche met de nieuwe auto ook deelnemen aan de 24 uur van Le Mans.