Ook Polestar 2 Performance heeft een prijs

Vorige week konden we u al melden wat de Polestar 2 moet gaan kosten. Inmiddels weten we ook dat er een Performance-versie uitkomt. Die sportievere variant kost 6.000 euro meer.

De Polestar 2 moet 59.800 euro gaan kosten in ons land. Dat is overigens flink duurder dan wat de elektrische Zweed in Noorwegen moet opbrengen. Daar kun je hem omgerekend voor een kleine 47.000 euro al bestellen. De Polestar 2 kan je echter ook meer kosten dan bijna 60.000 euro, want als je de Performance-versie wilt hebben, dan ben je 6.000 euro meer kwijt.

Extra’s

Wat je precies voor dat extra bedrag krijgt is niet helemaal duidelijk. Zeker is dat Brembo-remmen, Öhlins-dempers en 20-inch lichtmetalen wielen op je Polestar 2 worden geschroefd, maar of het merk nog meer zaken aanpast, moet nog blijken. Oh ja, je moet wel van goud houden, want de gordels worden in die kleur uitgevoerd en ook in de wielen komt goudkleur terug.

De Polestar 2 biedt een actieradius van zo’n 560 kilometer en een sprint van nul naar honderd in 4,7 tellen.