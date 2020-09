Nissan Z Proto: de opvolger van de 370Z is bijna af

De Nissan 370Z krijgt eindelijk zijn opvolger. De Nissan Z Proto – zo goed als productieklaar – belooft weer een flinke dosis Japanse sportiviteit. Europese liefhebbers zullen hem echter moeten importeren, want de nieuwe ‘Z’ komt niet naar ons continent.



Als je de geslaagde retro-looks van de Nissan Z Proto aanschouwt, is het best wel jammer eigenlijk dat het model niet de oversteek naar Europa maakt. De Japanners denken dat er te weinig markt is voor het model hier én ze hebben te maken met de steeds strenger wordende emissierichtlijnen. Zijn 3,0 liter V6-krachbron met dubbele turbo – waarschijnlijk ruim 400 pk sterk – is immers niet ’s werelds schoonste.

Retro-elementen

Maar als opvolger van de bekende 370Z is het zonde om de Nissan Z Proto geen aandacht te geven. Wie goed kijkt ziet er onder meer iets van de Datsun 240ZG in en het knalgeel hebben we ook gezien bij eerdere Z-modellen. De voorzijde en achterkant zijn lekker hoekig, al neemt de rest van de auto gebogen vormen aan. 4,38 meter lang is de Z Proto en met die compacte afmetingen in combinatie met achterwielaandrijving laat hij zich waarschijnlijk lekker gooien en smijten op uitdagende bergwegen.

Sportieve accenten

In het interieur stapt Nissan over op digitale displays en geeft het de nodige ruimte aan sportiviteit. Mooi accent zijn de drie ronde metertjes centraal op het dashboard. Een kort schakelpookje en contrasterende kleuraccenten binnenin doen de rest.