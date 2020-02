Nissan loopt tegen productieproblemen aan door coronavirus

Nissan waarschuwt dat de productiecapaciteit in haar fabrieken onder druk komt te staan als het coronavirus aanhoudt. De fabrieken van enkele van haar toeleveranciers in de getroffen provincie Hubei liggen immers stil.



Nissan neemt – net als meer automerken – de nodige onderdelen af van fabrikanten die gevestigd zijn in de Chinese provincie Hubei. Nu de productiefaciliteiten daar gesloten zijn vanwege het coronavirus, moet het voor zeker 800 onderdelen het magazijn aanspreken. En die voorraad is nu bijna op. Nissan lijkt het binnenkort te moeten doen zonder remleidingen en onderdelen van de airconditioning, naast tal van andere essentiële onderdelen.



Tekort aan onderdelen

Volgens Automotive News Europe zit de Nissan-fabriek in Japan al op 23 februari zonder genoeg onderdelen, waarna productiefaciliteiten in Maleisië, de VS, Mexio, Spanje, het VK, India en Rusland snel zullen volgen. Er is echter hoop voor Nissan: de Chinese overheid lijkt van plan om op 21 februari de deuren van de Chinese fabrieken weer open te gooien. De toeleveranciers zullen nog wel tijd nodig hebben om de productie en verscheping op gang te krijgen, maar de grootste problemen lijken daarmee verholpen. Toch lijkt de autoproductie wereldwijd de nodige stagnatie te ondervinden ten gevolge van het virus. Volgens onderzoeksbureau IHS Markit worden er 1,7 miljoen minder auto’s geproduceerd.