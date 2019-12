Nieuwe snoet voor Jaguar F-Type

De Jaguar F-Type krijgt een geheel nieuw vooraanzicht en oogt zo een stuk eigentijdser. In het interieur valt het digitale instrumentarium op.



De huidige generatie van de Jaguar F-Type kreeg eerder al een facelift , maar dit keer zijn de cosmetische aanpassingen een stuk ingrijpender. De neus is compleet nieuw en voorziet in slanke led-koplampen en strakker getrokken grille. De lichten aan de achterzijde zijn meer in lijn gebracht met de vormen van de I-Pace.

Digitaal

In het interieur pakt Jaguar uit met een groot digitaal instrumentarium dat aan te passen is naar de invididuele voorkeuren. Via over-the-air updates kan het systeem bij de tijd worden gehouden. Hoewel veel digitaal geweld, blijven de Britten trouw aan de nodige fysieke knoppen. De temperatuur en het volume regel je nog gewoon op de ouderwetse manier.



Motoren

Voor de Amerikaanse klanten blijft de F-Type leverbaar met zescilinder motoren, maar in Europa verdwijnen de krachtbronnen uit de prijslijst. Je moet het doen met vier- en met achtcilinders. Gelukkig heeft Jaguar de V8 wel herzien. De topversie levert voortaan 575 pk aan vermogen en 700 Nm aan koppel. Dat is 25 pk meer dan voorheen. Opvallend genoeg heet die 575 pk sterke variant voortaan de ‘R’ en dat maakt de weg vrij voor een nog krachtigere SVR. Er is ook een V8 te koop met 450 pk. Je kunt hem rijden met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving.

Met de viercilinder is het gelukkig niet behelpen. Dankzij 300 pk aan vermogen, wil ook die versie wel vooruit. Instappen kan vanaf 91.300 euro.