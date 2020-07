Nieuwe elektrische BMW iX3 start bij 71.000 euro

BMW presenteert officieel haar iX3. De elektrisch aangedreven SUV geeft ruimte aan de vijfde generatie van de BMW eDrive technologie.



Een volledig elektrisch aangedreven model binnen de X-reeks had BMW nog niet, maar voor wie zijn SUV graag op stroom rijdt, brengt het Duitse merk binnenkort haar iX3 uit. Met de variant op de bekende BMW X3 is het model te rijden met een benzine- of dieselmotor, maar ook als plug-in hybride en dus als EV. Om de BMW iX3 een succes te maken, introduceert het de vijfde generatie van de BMW eDrive technologie. In de praktijk betekent het dat de elektromotor, elektronica en transmissie in één behuizing zijn samengebracht. BMW is er bovendien trots op dat de elektromotor geen zeldzame aardmetalen bevat. Het monteert immers een synchrone draaistroomelektromotor zonder magneten. De elektromotor in de BMW iX3 is liefst dertig procent krachtiger dan de elektromotoren van de vierde generatie eDrive technologie.

One-pedal driving

De achterwielaangedreven BMW iX3 is goed voor een vermogen van 286 pk en een koppel van 400 Nm. Die power geeft de auto voldoende sportiviteit, want in 6,8 tellen snel je van nul naar honderd. Het rijbereik komt uit op 459 kilometer. Via de snellader is tot honderd kilometer aan actieradius te verkrijgen per tien minuten laden. De laadtijd van nul naar tachtig procent komt uit op 34 minuten. De capaciteit van de accu bedraagt 80 kWh, waarbij BMW 29 eurocent per kWh rekent als je snellaadt via haar IONITY netwerk. Ook tijdens het remmen wordt energie gegenereerd door middel van terugwinning. Je kunt zelf instellen in welke mate je de rem-energie terugwint. One-pedal driving behoort tot de mogelijkheden. Het stroompedaal intrappen zorgt voor acceleratie en het loslaten voor remmen.

Gecomponeerde rijgeluiden

Omdat een elektrische auto als de BMW iX3 fluisterstil is, heeft het merk eigen rijgeluiden gecomponeerd. Niet minder dan de Duitse filmcomponist Hans Zimmer is daar voor gevraagd. Zimmer maakte eerder de filmmuziek voor onder meer Gladiator, Pearl Harbor, Pirates of the Caribbean, Inception en Interstellar. Bij het indrukken van de startknop begint het auditieve feest al en bij het rijden volgen nog tal van geluiden. Ondermeer bij het accelereren en afremmen. Je moet dan wel voor de High Executive-uitvoering kiezen.

Executive

De standaarduitruisting is de Executive en voorziet in onder meer een adaptief onderstel, panoramadak, een deels lederen bekleding en elektrisch verwarmbare voorstoelen. De High Executive voegt daar zaken als adaptieve LED koplampen, een volledig lederen bekleding, sportstoelen, een head-up display en gebarenbediening aan toe. De BMW iX3 start bij 71.000 euro en wordt in China geproduceerd.