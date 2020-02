Nieuwe BMW M4 heeft veel weg van de Concept 4 Serie Coupé

Hoewel we de nieuwe BMW M4 alleen ingepakt voorbij hebben zien rijden, lijkt het er sterk op dat de auto veel weg heeft van het studiemodel dat we vorig najaar konden aanschouwen.



Op de autosalon van Frankfurt pakte BMW afgelopen najaar uit met de Concept 4 Serie Coupé. Vooral de enorme nierengrille viel op, net als het krachtige postuur van de auto. Toen al werd gezegd dat het studiemodel voor 85% overeenkwam met de productieversie van de nieuwe BMW 4 Serie. Recente beelden van de topversie binnen de 4 Serie, de BMW M4, lijken dat te bevestigen. Voorzien van camouflagepak blijven de details nog geheim, maar de sportieve inborst lijkt wel duidelijk. We ontwaren flinke wielkasten en een krachtiger voorkomen.



Prominente grille

Dat de nieuwe BMW M4 over een prominente grille beschikt, lijkt ook een zekerheid. BMW liet al weten dat de BMW 328 uit de jaren dertig van de vorig eeuw als inspiratiebron geldt. Onder de motorkap ligt een flink verbeterde 3,0-liter zes-in-lijn benzinemotor die meer dan 500 pk zal leveren in de Competition-variant.