Mercedes-Benz gaat meer modellen bouwen in China

De Chinese markt is van essentieel belang voor de Europese luxemerken. Mercedes-Benz benadrukt dat belang door meer modellen in China te laten bouwen.



Mercedes-Benz, maar ook BMW en Audi, verkopen in China op maandbasis 50.000 tot 60.000 auto’s. Daarmee is China een enorme afzetmarkt voor de Duitse luxemerken. Om voet aan de grond te krijgen zijn Europese automerken jaren geleden al joint ventures gestart met Chinese autofabrikanten. Zo werkt Mercedes-Benz nauw samen met BAIC Motor. In China worden dus al jarenlang Mercedes-Benz-modellen gebouwd die voornamelijk voor de lokale markt zijn bestemd. Zo produceert Mercedes-Benz haar Chinese GLA en GLC-modellen in Beijing. In het eerste half jaar van 2019 verkocht Mercedes-Benz meer dan 280.000 lokaal geproduceerde modellen in China.

MadeinChina2025

Lokale productie is onder meer interessant om hoge importtarieven te ontlopen. Mercedes-Benz kondigt daarom aan dat het ook de elektrische EQC, AMG A35 en gloednieuwe GLB laat bouwen in China. De keuze om de EQC te laten fabriceren in China is eveneens een manier om te voldoen aan de Chinese regelgeving die elektrisch vervoer stimuleert. In China moet één op de tien verkochte auto’s een stekker hebben. Als Mercedes-Benz, net als de andere buitenlandse autoproducenten, benzineauto’s wil blijven verkopen, dan moet het voldoende EV’s en plug-in hybrides produceren. Bovendien heeft het gigantische land het MadeinChina2025-project uitgerold. De voornaamste doelen: de Chinese economie vergroenen, innovatie bevorderen én lokale productie.