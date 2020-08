Meer dan 30 graden Celsius: zo stap je in een koele auto

Het kwik komt deze dagen uit boven de 30 graden Celsius. Zo stap je in een heerlijk koele auto in de zomerse hitte.

Vooral in mediterane landen doen ze het massaal: een zonwerend scherm op de voorruit leggen als je de auto in de felle zomerzon parkeert. Wie voor die paar hete Hollandse dagen per jaar zo’n scherm overbodig vindt, kan al flink wat warmte weren door met witte handdoeken te werken. Zeker als je een donker interieur hebt, houdt een witte handdoek op het dashboard en op de stoelen de hitte deels buiten de deur.

Lekker luchten

Staat je auto op een veilige plek, dan kun je hem ook parkeren met de raampjes (deels) open. Warme lucht kan dan een beetje ontsnappen en dat scheelt. De binnentemperatuur in een auto in de volle zon kan oplopen tot de dubbele waarden van de buitentemperatuur. Een plekje in de schaduw doet het ook altijd goed, al heeft parkeren onder een boom ook een vervelend neveneffect: vogelpoep of andere viezigheid.

Slimme auto

De meeste moderne auto’s zijn ‘connected’. Dat betekent dat je een aantal functies op afstand – via een app in je smartphone – kunt bedienen. Een van de functies is de airconditioning. Die kun je een tijd voor vertrek al aanslingeren, waarbij de auto bij aankomst al een stuk koeler is.

Razendsnel koel

Heb je geen tijd om de airco eerst zijn werk te laten doen, dan kun je ook al rijdend snel de temperatuur laten zaken. Zet dan de airco op zijn koudste stand, de blower maximaal en de raampjes wagenwijd open. Het zal even duren voordat de airco flink koud wordt, maar als het zover is, kunnen de raampjes natuurlijk dicht. Druk dan ook de recirculatiestand in, want dan gaat het koelen sneller. Vergeet na verloop van tijd niet om de recirculatiestand uit te zetten. Vanzelfsprekend mag de airco ook van zijn koudste instelling af.



Beeld: Unsplash, Eduardo Arcos