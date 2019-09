Maserati start elektrificatie-offensief

Maserati wil haar vloot de komend jaren uitbreiden met nieuwe modellen én kiest voor de stekker. De eerste geëlektrificeerde Maserati wordt de Ghibli.



Geen enkel merk kan de roep om elektrificatie weerstaan dus ook Maserati niet. Zo is de Ghibli het eerste model van het merk met de drietand die met een hybride-elektrische aandrijving wordt geleverd. Vanaf volgend jaar moet het zover zijn.

Elektrische sportwagen

Vervolgens komt er een compleet nieuwe sportwagen aan die volgens Maserati “geavanceerde technologie combineert met de traditionele merkwaarden van het merk.” Het zal een een volledig elektrisch aangedreven model worden, die in Modena van de band rolt. Momenteel wordt daar de productielijn aangepast.

MUV

Ook werken de Italianen aan een MUV, een Maserati utility vehicle zoals ze het zelf noemen. Klinkt als een nieuwe SUV, maar wellicht verstaat het merk daar net iets anders onder. Feit is dat de MUV in Cassino wordt gebouwd en dat Maserati liefst 800 miljoen euro investeert in de nieuwe productielijn. In 2021 moeten de eerste modellen worden geproduceerd.

Autonoom rijden

Verder stopt Maserati veel geld in autonoom rijden. Nieuwe modellen zullen worden uitgerust met Level 2 Highway Assist. Daarmee wisselt de auto automatisch van rijbaan of remt als dat nodig is.

Bovendien meldt Maserati dat het de GranTurismo en GranCabrio gewoon in Turijn blijft bouwen, maar dat er geëlektrificeerde versies van komen. Ook de Levante, Quattroporte en Ghibli blijven in productie.