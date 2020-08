Maserati Ghibli Trofeo en Quattroporte Trofeo maken indruk

De nieuwe Maserati Ghibli Trofeo en Quattroporte Trofeo hebben de eer de snelste serieproductiemodellen ooit in de historie van Maserati zijn. Dankzij een 3,8-liter Twin-Turbo V8 schoppen ze het tot een vermogen van 580 pk.



Vorig jaar kwam de Maserati Levante al voorbij als sportieve Trofeo, maar nu zijn ook de Ghibli en Quattroporte als Trofeo te rijden. Net als de Levante Trofeo vormt de 3,8-liter twinturbo V8-motor de basis voor het rijplezier, al krijgen de Maserati Ghibli Trofeo en Quattroporte Trofeo een geupdate versie van de krachtbron aan boord. De samen met Ferrari ontwikkelde V8 kan rekenen op een vermogen van 580 pk en 730 Nm aan koppel. Een 8-traps ZF-automaat stuurt de aandrijfkrachten naar de achterste wielen. De acceleratietijden van nul naar honderd bedragen respectievelijk 4,3 en 4,5 seconden. De topsnelheid komt uit op een aanzienlijke 326 km/u.

Corsa

De sportiviteit van de Maserati Ghibli Trofeo en Quattroporte Trofeo komt het best tot zijn recht in de Sport/Corsa-rijmodus. Alle systemen in de auto zetten zich dan op scherp, als bij een atleet die plaatsneemt in de startblokken. Het gaspedaal reageert vlotter, het uitlaatsysteem brult het uit en de verzetten wisselen elkaar nog sneller af. Doordat de tractiecontrole en het stabiliteitssysteem een oogje toeknijpen – ze komen alleen in actie als het écht moet – kun je met de Trofeo-modellen op het circuit lekker je gang gaan. Launch Control aan… en go!

Boomerang

Trofeo staat voor veel power onder de motorkap en vanzelfsprekend ook voor een prominent uiterlijk. Carbon en chroom geven aan dat dit bijzondere versies zijn, net als de diverse rode accenten. De bumperpartijen zijn sportiever vormgegeven, terwijl de achterlichten de vorm van een boomerang nabootsen. Ook de grille is nieuw. Forse 21-inch gesmede aluminium velgen behoren tot de standaard uitrusting.