Kort gesproken: Robert Dingemanse van PAL-V Liberty

De PAL-V Liberty mag sinds kort van de RDW de weg op. Daarmee is voor de 299.000 euro kostende vliegende auto uit Raamsdonksveer een belangrijke stap gezet, aldus Robert Dingemanse, mede-oprichter en CEO van PAL-V.



Wat is de PAL-V nou eigenlijk, een vliegende auto of een rijdend vliegtuig?

“Beide. Op de weg ben je een volwaardige auto, na de transformatie van een paar minuten ben je een volwaardige gyroplane die jou in 2,5 uur van Amsterdam naar Parijs brengt. Het is echt deur-naar-deurverkeer door een combinatie van rijden en vliegen.”

Wat betekent de recente toestemming om de weg op te mogen?

“Het is een enorme mijlpaal voor onsbedrijf. Een vliegende auto moet aan tweesets eisen voldoen: een voor het rijden opde openbare weg en een voor het vliegen.Zonder beide goedkeuringen mag hij nietgebruikt worden. Met de wegtoelatingmag hij nu op de openbare weg gebruiktworden. Een belangrijke stap in het procesvan droom naar commerciële realiteit.”

Wanneer verwacht u ook te mogen vliegen?

“In de lucht is er geen vaste set eisen, maar spreek je de eisen waaraan het toestel moet voldoen per product af. Dat is een intensief proces en duurt vijf á tien jaar. We hebben dit in mei van dit jaar afgerond. Nu moeten we met testrapporten gaan aantonen dat het productievoertuig aan meer dan 1.200 eisen voldoet. Wij verwachten dat dit eind 2021 zal zijn afgerond. Als alles eerst op de grond is bewezen volgt er een vliegtestprogramma. Na minimaal 150 uur vliegen krijgen we dan de finale stempel en mogen we starten met het leveren van de Liberty.”



Moet je altijd eerst naar een vliegveld rijden om te gaan vliegen?

“Sommige mensen denken dat je in de toekomst overal zult mogen opstijgen en landen, maar niks is minder waar. Je zult altijd naar een vliegveld moeten reizen. Maar omdat de PAL-V ook kan rijden is dit probleem opgelost. Je rijdt van je huis naar het dichtstbijzijnde vliegveldje, vliegt naar de airstrip bij je bestemming en rijdt dan het laatste stukje over de weg.”

Wie heeft PAL-V in het vizier als klanten?

“De eerste klanten zijn avontuurlijk en ondernemend. Wat hen aantrekt is de tijdswinst en efficiëntie, maar ook het mooie van het zelf vliegen. Je combineert fun en functionality. Méér klanten bezoeken op een dag, vaker naar je vakantiehuis, of minder reistijd zijn de voornaamste redenen om een PAL-V te bestellen. Daarnaast zijn er ook allerlei overheidstoepassingen, zoals grensbewaking en first response waarmee we nu bezig zijn.”

Als we over verkoopaantallen laten, waar denkt u dan over pakweg vijf jaar aan?

“Morgan Stanley schat de markt voor persoonlijke vliegmobiliteit in 2040 op 1.600 tot 2.900 miljard dollar. Een grote industrie dus. Wij verwachten in vijf tot tien jaar tijd te groeien naar enkele duizenden toestellen per jaar. Als je ziet dat er nu alleen al in Nederland meer dan dertig zijn besteld, dan is de animo veel groter dan wij initieel dachten.”

Door: Mario Vos. Dit artikel is afkomstig uit CARROS #8-2020.