Komst bloedsnelle Jaguar I-Pace SVR is een kwestie van tijd

Michael van der Sande, de Nederlandse topman van Special Vehicle Operations bij Jaguar, zegt dat er een zeer sportieve versie van de Jaguar I-Pace aankomt in de toekomst. De vraag is voorlopig nog: wanneer?



Het Britse automagazine Autocar sprak onlangs met Van der Sande en volgens de hoogste baas bij Special Vehicle Operations is niet de vraag of een Jaguar I-Pace SVR er komt, maar meer ‘wanneer?’. Volgens Van der Sande is er echter nog geen tijdlijn opgesteld of een officieel ontwikkelingsplan uitgerold.

Race-ervaring

Met het bestaan van de I-Pace eTrophy raceauto’s heeft Jaguar al veel kennis opgedaan met snelle elektrische auto’s, zoals op het gebied van batterijmanagement, hittemanagement en software-ontwikkeling. Daarbij wil Van der Sande benadrukken dat er in races op het circuit andere eisen worden gesteld aan het batterijpakket van een elektrische auto, dan voor een productiemodel voor op de weg. Toch zegt hij: ‘als de roep komt, zijn we er klaar voor’.

Overigens is de huidige Jaguar I-Pace al geen slak in het verkeer. De 400 pk sterke Auto van het Jaar sprint in 4,8 seconden van nul naar honderd.