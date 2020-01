Jaguar Land Rover werkt hard aan de ‘stoel van de toekomst’

‘Zitten is het nieuwe roken’, klinkt het al. Teveel en te lang niet bewegen is slecht voor de gezondheid, dus ontwikkelt Jaguar Land Rover een slimme stoel die helpt om lijf en leden gezond te houden.

Te lang en verkeerd zitten kan gezondheidsklachten veroorzaken. Je krijgt last van je nek, je rug of andere lichaamsdelen. En weinig bewegen is ook al niet bevorderlijk voor de gezondheid. Jaguar Land Rover werkt daarom aan een ‘morphable’ stoel. Dat is een stoel die steeds een beetje van vorm verandert, zodat je actiever en beter zit. De stoel kan zelfs zo bewegen, dat je hersenen denken dat je loopt.

Innovaties

Jaguar Land Rover houdt zich vaker bezig met innovaties om het welzijn van haar klanten te verbeteren. Zo keek het al hoe het wagenziekte kan verminderen en zette het ultraviolet licht in tegen de besmetting van verkoudheid en griep. Diverse modellen van Jaguar en Land Rover hebben momenteel stoelen aan boord die volgens het nieuwste ergonomische design zijn ontworpen. De zitpositie is daarin zo aangepast, dat de bestuurders en inzittenden fitter en frisser uit de auto stappen. Ook zaken als massagefunctie, verwarming en stoelventilatie dragen daarbij aan, aldus Jaguar Land Rover.



Zitpositie-tips

Maar hoe goed een stoel ook is, als de zithouding van de bestuurder of bijrijders niet optimaal is, kunnen zitklachten blijven voorkomen. Jaguar maakte daarom een video met tips hoe de zitpositie te verbeteren.