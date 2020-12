Ho, ho, ho, de Mercedes-Benz G-Klasse en AMG GT R trekken hun kersttrui aan

Zit u binnenkort in uw lekker foute kersttrui aan de kerstdis? Dan doet u er goed aan om te arriveren in deze net zo foute uitvoeringen van de Mercedes-Benz G-Klasse en AMG GT R.

De kersttrui is zo fout dat het eigenlijk weer leuk wordt. Fouter dan fout is hem zelf breien in de lelijkste motieven, maar gelukkig hangen de winkels tegenwoordig vol met kersttruien met een knipoog. Je maakt je over-the-top kerst echter pas echt af met een bijpassende wrap – hij kan er op 27 december snel weer af – voor je Mercedes.

Voor de AMG GT R is er een fraaie oranje-roze uitdossing te bestellen. Op de portieren vind je drie kerstmannen op een rij terug, terwijl je elders op de auto aankijkt tegen een beer met kerstmuts op. Jawel. De hallucinerende bestickkering toont verder paarden, cadeautjes, kerstballen en kerststerren.



De kerstbeer komt ook weer terug op de Mercedes-Benz G-Klasse die groen-wit-rood kleurt. Hippe vossen, uiltjes en zelfs sneeuwpoppen doen de rest.