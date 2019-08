Gimmick in de VS: Twee Audi’s voor de prijs van één

Elke Amerikaan die dit jaar een Audi koopt of least krijgt er gratis een tweede Audi bij. Nou ja, voor één week dan. Handig als je net vakantieplannen hebt.



Audi stunt in Amerika met het aanbieden van twee Audi’s voor de prijs van één. Als je er dit jaar een Audi koopt of least, mag je er namelijk nog eentje uitzoeken die je een week ter beschikking krijgt. Zonder kilometerlimiet, dus ideaal als je een lange vakantietrip voor de boeg hebt en niet teveel kilometers op de teller van je eigen Audi wilt zetten.



Audi werkt voor de Gimmick samen met verhuurbedrijf SilverCar. Zij hebben alleen maar Audi’s in hun vloot – Audi is immers eigenaar – van recente bouwjaren. Ze stellen de Audi A4, A5 Cabriolet, de Q5 en de Q7 beschikbaar.

Via de app

De extra Audi voor een week is simpel te reserveren via een app, waarmee je de auto ook ontgrendelt. De verhuurmaatschappij van Audi is aanwezig op twintig grote Amerikaanse luchthavens en in een aantal grote steden.