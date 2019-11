Fisker Ocean nu te bestellen. En straks te leasen

Hij komt pas in 2022 op de markt, maar is sinds gisteren te bestellen: de Fisker Ocean. De elektrische SUV moet het de Tesla Model Y moeilijk gaan maken.

De Fisker Ocean wordt door de fabrikant aangeprezen als ’s werelds meest duurzame auto. Hij zit dan ook vol met gerecyclede materialen en op het dak plaatst Fisker zonnepanelen. Het interieur is compleet veganistisch, dus geen dier heeft hoeven lijden. Sterker nog, Fisker maakt de oceanen wat schoner door zelfs visnetten als grondstoffen te gebruiken. Iets wat overigens wel meer automerken doen tegenwoordig. Puur op zonne-energie moet de Fisker Ocean per jaar maximaal 1.600 kilometer kunnen rijden. De rest van de stroombehoefte zal via de laadpaal moeten komen. De Ocean krijgt een elektrische actieradius mee van maximaal 480 kilometer.

Leasen

Je kunt de Fisker Ocean niet kopen. Leasen kan wel. En dat kan via een app. Je betaalt in de VS dan wel eerst 2.999 dollar voor de activatie van het autoprogramma, waarna je 379 dollar per maand betaalt. De reserveringen voor de Fisker Ocean zijn sinds gisteren geopend en voor 250 dollar zet je jezelf op de lijst met belangstellenden. Begin 2020 zal Fisker dan de productieversie onthullen die in 2021 van de band rolt. Vanaf 2022 moet de Fisker Ocean ook op de weg te zien zijn. Of het model ook naar Nederland komt, is nog niet zeker, maar aangezien wij in ons land zeer open staan voor elektrische modellen, is de kans groot dat Fisker Nederland niet overslaat.