Fisker Ocean is een koopje: 37.499 dollar

Een betaalbare elektrische auto die toch prima prestaties levert, dat leek tot voor kort een lastige combinatie. De nieuwe Fisker Ocean lijkt die ideale mix wél aan te kunnen.



Op de consumentenelektronicabeurs CES presenteerde Fisker haar langverwachte Ocean. Opvallend aan de elektrische SUV is het prijskaartje van slechts 37.499 dollar, want voor de prijs krijg je een actieradius van ruim 480 kilometer voorgeschoteld en een 0-100 km/u-sprint in minder dan drie tellen. De Ocean is dus én snel én zeer bruikbaar én scherp geprijsd.

Leasen

De Fisker Ocean komt in 2021 op de markt en kan via een leaseconstructie gereden worden. Voor 379 dollar op maandbasis kun je de Ocean gebruiken en vervolgens is de leasetermijn al na één maand opzegbaar. Om het rijden niet té vrijblijvend te maken, betaal je wel een starttarief van 2.999 dollar. Ook hanteert Fisker – na de eerste kenningsmakingsmaand – leasetermijnen van 8 maanden, 22 maanden en enkele jaren.



California Mode

Bijzondere extra aan de Ocean is de zogenaamde ‘California Mode’. Druk op een knop en alle ramen van de auto zakken tegelijk. Volgens Fisker word je zo getrakteerd op het cabrio-gevoel. Op de optielijst staan bovendien zonnepanelen die kunnen zorgen voor zo’n 1.600 gratis kilometers per jaar. Het interieur is volledig veganistisch en zit vol gerecyclede materialen.