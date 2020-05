Extreme Hongqi E-HS9 blijft lijnen van concept car trouw

In het najaar van 2019 deed het Chinese Hongqi de hoofden draaien op de autosalon van Frankfurt. Het presenteerde daar de E115 concept: een statige SUV van megaformaat. Inmiddels is de productieversie gelekt en die lijkt sprekend op het studiemodel.



De beelden van de productieversie van de Hongqi E115 zijn wat vaag, dus wij houden het hierbij bij foto’s van de conceptversie. Geen enkel probleem, want het studiemodel en de uiteindelijke variant lijken als twee druppels water op elkaar. Dat betekent dat de Chinezen een bijzonder gelijnde auto op de markt brengen.



‘Chinese Rolls-Royce’

Eenmaal in de showroom luistert de SUV naar de naam Hongqi E-HS9. Dat het slagschip wel iets weg heeft van een Rolls-Royce is geen toeval. Het ontwerp van het 5,16 meter lange gevaarte kwam tot stand onder Giles Taylor, de voormalige designbaas bij de Britten.



De Hongqi E-HS9 is een vierwielaangedreven elektrische SUV met twee elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt 510 pk. De nieuwe Hongqi moet in China starten bij omgerekend ongeveer 65.000 euro.