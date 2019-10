Eerste beelden BMW 2 Serie Gran Coupé online

BMW verwelkomt binnenkort de gloednieuwe 2 Serie Gran Coupé. De eerste (deels verhullende) beelden zijn nu online te vinden.

BMW wil de strijd aan gaan met onder meer de Mercedes-Benz CLA en komt daarom binnenkort met een gloednieuw model: de 2 Serie Gran Coupé. De officiële beelden in vol ornaat verwachten we later, maar we kunnen nu al foto’s laten zien van een deel van de achterzijde, voorzijde en zijkant.

Stijlkenmerken

BMW gebruikt voor de 2 Serie Gran Coupé stijlkenmerken die we ook al kennen van onder meer de 8 Serie Gran Coupé – kijk maar eens naar de vorm van de achterlichten – als de nieuwe BMW 1 Serie. Vooral de achterzijde lijkt flink ‘gespierd’ te worden dankzij de nodige vouwen en lijnen. De voorzijde kiest een iets slankere benadering, zo lijkt het. De kenmerkende nierengrille is vooral breed en niet zo hoog en loopt door tot de koplampunits.