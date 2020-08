Een klassieker kopen? Hier moet je op letten

In je jeugd was je er al verliefd op en nu – jaren later – besluit je dat klassieke model eindelijk aan te schaffen. Maar waar moet je op letten als je een klassieker koopt?

#1 Welk model wil ik?

Je kunt op zoek zijn naar een bepaald type Porsche of Mercedes-Benz, maar soms kan de zoekopdracht ook breder zijn: ‘een stijlvolle Amerikaan’ of een ‘niet te dure cabrio’. Om gericht te werk te gaan is het belangrijk een duidelijk afgekaderd wensenlijstje te hebben. Lukraak een showroom binnenstappen vergroot anders de kans op een ‘impulsaankoop’; een auto die wel je hart steelt, maar uiteindelijk toch niet zo doordacht blijkt te zijn. Het mooist is als gevoel en ratio samen komen.

#2 Ga op pad met de juiste kennis

Als je een bepaald model op het oog hebt, zorg dan dat je veel weet over dat model. Welke varianten zijn er eigenlijk gemaakt? En welke punten verdienen de aandacht? En wat is eigenlijk een gangbare prijs? Je kunt dat allemaal zelf uitzoeken, maar je kunt ook een bevriende expert mee op pad nemen. Iemand die ook met kennis van zaken een blik onder de motorkap werpt. Want zelfs als je best veel van auto’s weet, kan iemand met meer expertise op het gebied van oldtimers net het verschil maken tussen aankopen en laten staan. Ook heel handig: je verdiepen in je model via online fora of club-evenementen.

#3 Bepaal je budget

De aanschafprijs van een klassieker vormt slechts een deel van de kosten. Misschien is er nog restauratie nodig en bovendien zijn er altijd kosten om hem rijdend te houden. Zeker als de onderdelen schaars zijn kan dat een tijdrovende en dure klus worden. En kijk ook alvast wat de verzekering van je nieuwe juweeltje kost. Nog een kostenpost: de stalling. Als je een ruime oprijlaan hebt, past je aanwinst er vast nog bij, maar niet iedere nieuwe eigenaar kan zijn klassieker zomaar kwijt en moet een parkeerplek of garagebox zoeken. Aan wegenbelasting ben je in ieder geval weinig tot niets kwijt. Is je auto ouder dan veertig jaar dan betaal je geen motorrijtuigenbelasting. Is de auto van voor 1988 maar nog geen veertig jaar oud, dan gelden er andere regels, maar in de regel betaal je slechts een kwart van de motorrijtuigenbelasting.

#4 Van een oud vrouwtje of gespecialiseerd bedrijf

Als je echt alles weet van het model waar je naar op zoek bent, dan zou je in het informele circuit je auto op de kop kunnen tikken. Het bekende van-een-oud-vrouwtje-geweest-en-heeft-altijd-binnen-gestaan werk. Je kunt dan – met geluk – een prachtmodel voor een scherp prijsje op de kop tikken. Echter is de erkende klassiekerspecialist vaak een betere manier. Dan betaal je soms misschien iets meer – onderhandelen mag – maar daar krijg je veel vakmanschap voor terug. En met hun netwerk heb je meer kans om je droommodel te vinden, misschien wel vanuit het buitenland.