Drie op de vier Volvo’s straks een SUV

Voor Volvo wordt de SUV steeds belangrijk. Was vorig jaar nog een kleine tweederde een hoogpotige, binnen afzienbare tijd is dat waarschijnlijk al 75 procent.



In de eerste elf maanden van dit jaar verkocht Volvo veel SUV’s. Liefst 71 procent van alle verkochte modellen was een ‘XC’. Vorig jaar was dat aandeel na elf maanden ‘slechts’ 63 procent. Vooral de XC60 was populair, want daar werden wereldwijd in 2020 tot zover al bijna 170.000 exemplaren van verkocht.

Compacte elektrische SUV

Dat Volvo een heus SUV-merk wordt, vinden de Zweden geen enkel probleem. Sterker nog, het is van plan om nóg een SUV aan de XC-reeks toe te voegen. Aan de onderkant – onder de XC40 – is nog wel ruimte denkt Volvo. Het mikt met een luxe compacte SUV op een nieuwe kopersgroep en denkt dat zo in totaal zeker 75 procent van de modellen die het verkoopt een hoogpotige is.

XC20 of XC30?

De nieuwkomer – zou hij de XC20 of XC30 gaan heten? – wordt een volledig elektrisch aangedreven model met de Sustainable Experience Architecture (SEA) van moederbedrijf Geely als basis. Sowieso is de verwachting dat Volvo haar aankomende SUV´s allemaal elektrisch maakt, het merk wil in 2030 alleen nog maar volledig elektrisch aangedreven modellen verkopen.

Topversie

In theorie is er ook nog ruimte voor een SUV boven de XC90. De topman van Volvo, Hakan Samuelsson, sluit niets uit. “Als we dat besluiten, moet dat wel heel duurzaam kunnen. We moeten er zeker van zijn dat zo’n auto geoptimaliseerd voor elektrificatie is. Ik denk dat in de toekomst SUV’s meer aerodynamisch moeten zijn.” Een SUV-crossover – met een aflopend dak – lijkt aan die aerodynamische voorwaarden te voldoen.