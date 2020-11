De Ferrari SF90 Spider biedt een bijzondere combinatie

Een V8-krachtbron, drie elektromotoren, 1.000 pk aan vermogen, vierwielaandrijving en een inklapbare hardtop: de gloednieuwe Ferrari SF90 Spider heeft het allemaal. We bekijken de nieuwkomer in detail.

#1 Dakloos

De Ferrari SF90 Stradale heeft er een broertje bij in de vorm van de SF90 Spider. Dat is dus veel van hetzelfde, maar ook één belangrijk onderscheid; het dak kan open. De Italianen installeren een hardtop, dus als je op zoek was naar een auto met klassieke stoffen kap, dan grijp je mis. In 14 seconden open of sluit je de elektrisch bedienbare hardtop.

#2 Plug-in hybride

De Ferrari SF90 Spider is een plug-in hybride. Een 4,0-liter V8 krachtbron krijgt de hulp van twee elektromotoren. Samen stuwen ze het vermogen naar liefst 1.000 pk. De klassieke sprint doe je in 2,5 tel, terwijl 0-200 km/u in zeven seconden verloopt. Puur elektrisch rijden kan ook, maar slechts tot 25 kilometer. Ferrari zet de elektromotoren liever in voor ondersteuning van de V8. De topsnelheid bedraagt 340 km/u.

#3 Lichtgewicht

Met 1.670 kilo is de SF90 Spider natuurlijk flink zwaarder dan pakweg de LaFerrari Aperta, maar toch kun je het nauwelijks een zwaargewicht noemen. Wil je er dan toch wat kilo’s afsnoepen, dan kies je voor het Fiorano-pakket. Dankzij het gebruik van koolstofvezel (in de deuren) en titanium (in de uitlaat) is die versie 21 kilo lichter. Ferrari installeert dan meteen andere schokbrekers, speciale sportbanden en een andere achtervleugel voor meer downforce.

#4 Vierwielaandrijving

1.000 pk naar de achterwielen sturen is wat onverantwoord. Daarom is de Ferrari SF90 Spider vierwielaangedreven. Elk voorwiel is voorzien van een elektromotor, waarbij de derde elektromotor tussen motor en versnellingsbak zit.

Prijs

De prijs van de Ferrari SF90 Spider is nog niet bekend, maar de verwachting is dat je ongeveer tien procent kunt optellen bij de vanafprijs van de Ferrari SF90 Stradale. Dan kom je op een half miljoen euro uit.