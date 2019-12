Cadillac bouwt voor 2030 alleen elektrische modellen

Aan het begin van dit jaar toonde Cadillac haar eerste studiemodel van een elektrische auto. Nu we 2020 naderen, is bekend dat het Amerikaanse luxemerk het aankomende decennium aangrijpt om volledig elektrisch te gaan.



Cadillac is het luxemerk binnen de General Motors-familie. En het is de afgelopen jaren niet erg vooruitstrevend geweest met elektrificatie. We zagen wel de ELR plug-in hybrid voorbij komen, maar dat was een kostbare variant op de Chevrolet Volt. Het model werd dan ook een regelrechte verkoopflop. Een plug-in hybride versie van de CT6 bestond ook, maar met de productiestop van de CT6 volgende maand, keert die stekkervariant niet terug.

Elektrische crossover

Het aankomende decennium wil Cadillac het roer compleet omgooien. Voordat het 2030 is, moeten alle modellen volledig elektrisch zijn. Het startschot tot elektrificatie zette het goed beschouwd al begin dit jaar met de vertoning van een elektrisch aangedreven crossover. Dat studiemodel moet in 2022 van de band rollen als productieklare versie.



BEV3

De jaren daarna komt Cadillac met meer EV’s op basis van haar BEV3-platform. De verwachting is dat de Amerikanen vooral SUV’s en crossovers bouwen en bovendien kan het zowel vierwielaandrijving als voor- of achterwielaandrijving aan.