Bye, bye, Byton?

Drie jaar geleden vroegen we ons af of de Chinese nieuwkomer Byton een blijvertje was. Het antwoord lijkt inmiddels gegeven: volgens het Algemeen Dagblad is het merk op sterven na dood.



Jaren geleden lachte menigeen om Kia. Wat heeft een Zuid-Koreaans automerk nu te zoeken op de Europese markt, wat is de redenatie. Inmiddels weten we wel beter. Kia heeft zich ontwikkeld tot een merk met prima auto´s tegen een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Sterker nog, Kia was in 2020 het op-een-na best verkopende merk in ons land.

M-Byte

Het Chinese Byton wilde stiekem het nieuwe Kia zijn. In Europa zouden ze misschien eerst wat schamper doen over de elektrische auto’s van het merk, maar op den duur – als elektrisch rijden de boventoon voert – zou Byton het nodige marktaandeel hebben met zijn betaalbare luxepaardjes. Het zaadje voor een succesvol Europees avontuur zou vorig voorjaar gezaaid zijn in de vorm van de M-Byte; een premium elektrische SUV vol met gadgets aan boord.

Reddingsboei

Maar de lente was nog geen zomer geworden of Byton bleek het uiterst zwaar te hebben in het pandemiejaar 2020. Omdat de centen ontbraken werd de productie gestaakt. Future Mobility Corporation (FMC) bracht redding en zette een zak met 160 miljoen euro klaar. Dat geld was blijkbaar snel op want eind vorig jaar kwam het Europese hoofdkantoor van Byton in Duitsland leeg te staan. Ook het personeel heeft maandenlang geen salaris ontvangen, meldt het Algemeen Dagblad op basis van berichtgeving in Duitse kranten.

Fiasco

Byton-topman Daniel Kirchert zou zelfs Duitsland ontvlucht zijn uit angst gearresteerd te worden. Hij zou het faillissement van Byton tegen beter weten in uit hebben gesteld. In Nederland en nog vijf landen in Europa zou de M-Byte vanaf dit najaar verkocht worden. Het is onbekend hoeveel auto’s er besteld zijn en of importeur Louwman Group kan overgaan tot levering. Maar als de voortekenen niet bedriegen – en er geen nieuwe investeerder komt – lijkt Bytons Europese introductie op een fiasco uitgelopen.