BMW i4 wordt zeer sportief: liefst 530 pk aan vermogen

BMW maakt ons alvast warm voor de i4, die vanaf 2021 in München van de productieband rolt. De elektrische Gran Coupé koppelt veel binnenruimte aan sportieve prestaties.

BMW komt de komende jaren met tal van nieuwe elektrische modellen op de markt. Eerst is het de beurt aan de BMW iX3 en daarna verwelkomt het merk de BMW iNEXT en de BMW i4. Die BMW i4 zal een sportieve auto worden, want BMW heeft een vermogen van liefst 530 pk voor hem in gedachten. In vier tellen sprint de i4 van nul naar honderd. Ook de actieradius is niet mis, want die bedraagt 600 kilometer.

Relatief licht

BMW geeft de i4 de vijfde generatie van haar eDrive technologie mee. Het batterijpakket is met 550 kilo relatief licht te noemen en de compacte module wordt netjes in de vloer verwerkt. BMW benadrukt dat de i4 veel interieurruimte zal hebben en behoorlijk aerodynamisch is. De Gran Coupé is bovendien voorbereid op snelladen. In zes minuten kan er honderd kilometer aan rijbereik bijgesnoept worden.



De BMW i4 wordt vanaf 2021 gebouwd in München, naast onder meer de BMW 3 Serie en 4 Serie.