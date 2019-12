Bentley denkt aan elektrische auto met solid state batterij

Bentley is niet zo rap als het om volledig elektrische auto’s gaat. Ergens in 2025 moet pas het eerste model zonder brandstofmotor een feit zijn. Om de achterstand in te halen willen de Britten een vooruitstrevende batterijtechnologie toepassen.



Ook het chique Bentley gaat op de elektrificatie-toer. Na de Bentayga Hybrid zullen de komende jaren flink wat plug-in hybrides volgen. In 2023 kun je elk model met een stekker bestellen. Maar de eerste volledig elektrische Brit staat pas gepland voor 2025. En dat is wel erg lang wachten. Om toch een vliegende start te maken, denkt Bentley erover na om een vernieuwde batterijtechniek te gebruiken. Niet een lithium-ion accu komt aan boord, maar een zogenaamde solid state batterij. De voordelen van zo’n accu zonder vloeibare elektrolyt, is dat ze kleiner, energie-dichter, veiliger en op termijn goedkoper zijn dan de huidige lithium-ion accu. Ze zijn bovendien duurzamer zijn én sneller op te laden.

30 procent kleiner

Topman Adrian Hallmark van Bentley liet Automotive News Europe onlangs weten dat het nog niet zeker is dat Bentley in 2025 voor de solid state batterij kiest, maar dat het wel een technologie is die het merk op het netvlies heeft. Volgens Hallmark zijn solid state batterijen tot 30 procent kleiner. De Volkswagen Groep – het moederconcern van Bentley – heeft al diverse investeringen gedaan in bedrijven die bezig zijn met zulke solid state batterijen.