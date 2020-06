Bentley Bentayga krijgt een facelift. En die is goed gelukt

Als een dame of heer voor een facelift kiest, pakt dat meestal niet al te best uit. Het straktrekken van de huidplooien geeft een onnatuurlijk gezicht. Letterlijk. Bij de Bentley Bentayga valt de facelift wel goed uit.



De Bentley Bentayga verkoopt als een tierelier en dat bewijst dat de Britten er goed aan deden een SUV te introduceren in 2015. Die Bentayga is nu echter een beetje aan het verouderen en dus werd het tijd voor een kleine make-over. Door middel van een nieuwe grille, andere bumpers en een setje andere koplampunits oogt de kloeke Bentley een stuk eigentijdser. Aan de achterzijde is er ook het een en ander verbouwd, want de achterlichten volgen duidelijk de nieuwe ontwerptaal die de Continental GT ademt. Aan weerszijden zijn wielschermen iets uitgerekt, waardoor de Bentayga breder oogt. Zeker in combinatie met 22-inch wielen, maakt de luxe SUV veel indruk.

Binnenin neemt de beenruimte toe voor de achterpassagiers. Nieuwe stoelen geven drie centimeter meer ruimte. Voorin valt het nieuwe display op en het feit dat de ronde ventilatieroosters zijn vervangen door ander exemplaren.

De vernieuwde Bentley Bentayga zal leverbaar worden met een 550 pk sterke 4,0-liter V8-krachtbron, waarna later een plug-in hybride volgt. Die variant laat een V6-motor samenwerken met een elektromotor en schopt het tot 449 pk. De 6,0-liter W12 met 635 pk staat ook nog op de planning en dan in de Speed-uitdossing.