Audi viert dit jaar vier decennia quattro

Audi’s bekende quattro vierwielaandrijving bestaat in 2020 liefst 40 jaar. Op de autoshow van Genève in 1980 presenteerden de Duitsers immers de eerste Audi quattro.



Hoewel quattro dit jaar 40 jaar bestaat, is het idee om Audi-modellen te voorzien van permanente vierwielaandrijving iets ouder. In de winter van 1976/1977 testte Audi namelijk de Volkswagen Iltis offroader, een offroadmodel bestemd voor het Duitse leger. Bij de praktijkproeven bleek hoe goed de Iltis het deed op ijs en sneeuw. Al snel stond vast dat het vierwielaandrijfsysteem van de Iltis ook in de nieuwe Audi 80 moest terugkomen.

Vernieuwend

Het was echter de Audi quattro die in maart 1980 tijdens de internationale autoshow van Genève het podium opreed. De sportieve coupé had vierwielaandrijving aan boord en dat was vernieuwend. Vierwielaandrijving was immers iets dat hoorde bij vrachtauto’s en offroaders, niet bij een sportieve auto voor op de weg. De Audi quattro was overigens voorzien van een 200 pk sterke 2,2-liter vijfcilinder turbomotor.

Doorbraak

In 1981 maakte de Audi quattro zijn autosportdebuut. Tijdens Jänner Rallye in Oostenrijk maakte de auto indruk. Onder meer Michèle Mouton, Stig Blomqvist, Hannu Mikkola en Walter Röhrl schitterden in de jaren er na met overwinningen in een Audi quattro. De vierwielaandrijving maakte ook de overstap naar de modelreeks van Audi. Nog altijd zijn alle sportieve Audi-modellen standaard voorzien van quattro-vierwielaandrijving en is de techniek leverbaar op heel veel varianten.