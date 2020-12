Aston Martin komt de komende jaren met tien nieuwe varianten

In 2021 en 2022 introduceert Aston Martin een reeks aan nieuwe varianten. In totaal staat de teller op tien stuks de komende twee jaar. Vooral de DBX krijgt er de nodige versies bij.



Aston Martin bracht na vijf jaar voorspel deze zomer eindelijk haar eerste SUV uit. De komst van de DBX was hard nodig ook, want het rommelde nogal bij de Britten. Van de DBX hoopt het luxemerk op termijn 5.000 exemplaren per jaar te verkopen. Een enorm aantal, omdat de totale jaarproductie van alle Aston Martin tot voor kort circa 6.500 modellen bedroeg.

Elektrificatie

In het kielzog van de nieuwe DBX zet Aston Martin een offensief in. De komende twee jaar introduceert het liefst tien nieuwe varianten, aldus de kersverse topman Tobias Moers. Moers kwam in augustus over van Mercedes-AMG. In gesprek met de Financial Times liet Moers weten dat er binnen afzienbare tijd twee afgeleiden komen van de DBX. Wat we precies kunnen verwachten is nog niet bekend, maar waarschijnlijk krijgt de SUV een vorm van elektrificatie aan boord.

V12 blijft

Het lijkt voor de hand te liggen dat ook andere Aston Martin-modellen op elektrificatie-toer gaan. Dat is immers de trend in autoland en het merk moet ook wel, want de Europese regelgeving voor autobouwers wordt steeds strenger. Bijzonder genoeg zegt Moers in het interview dat de V12-krachtbronnen waarschijnlijk niet het bijltje leggen. Speciaal voor de liefhebbers, moet de V12-motor blijven bestaan, zo klinkt het. Eerder al liet Lawrence Stroll weten dat Aston Martin tot zeker 2030 nog wel brandstofmotoren blijft bouwen.

Moers liet in het interviwe met de Financial Times ook weten dat het de motoren die het binnenkrijgt van Mercedes-AMG voortaan meer op maat gaat aanpassen. De Duitse basis krijgt dus een Brits sausje.