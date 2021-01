Alfa Romeo Tonale moet herfsttopper worden

De langverwachte tweede SUV van Alfa Romeo – de Tonale – maakt zicht op voor een herfstdebuut. Wat weten we al van deze mogelijke verkooptopper?

Alfa Romeo verkocht in 2020 in Nederland – hou je vast – 710 auto’s. Daarmee staat het ongeveer op gelijke hoogte met DS en doet het ’t ietsje beter dan Subaru. Kortom, Alfa Romeo voetbalt mee in de kelder van eerste divisie. Dat terwijl het merk – om in metafoor te blijven – bekend staat om verzorgd en aanvallend spel.

Behoefte aan nieuwe modellen

Hoewel het merk te uitgesproken is om qua verkoopaantallen tot de Champions League te behoren, is wel duidelijk dat Alfa Romeo in de steigers moet. Onder meer de komst van meer SUV’s moet de verkoopcijfers stuwen. Er lijkt ruimte voor een compacte SUV die de strijd aangaat met bijvoorbeeld de Audi Q2. Belangrijker lijkt echter de komst van Tonale, een hoogpotige die het gaatje van de Giulietta opvult. De andere carrosserievariant moet kopers wél over de streep trekken.

Plug-in hybride

Het lijkt er sterk op dat de Alfa Romeo Tonale deze herfst zijn opwachting maakt. De auto komt dan onder het doek vandaan als plug-in hybride. De instapversie zal 180 pk aan vermogen leveren, waarbij een 1,3-liter benzinemotor samenwerkt met een elektromotor. De voorlopig krachtigste variant biedt 240 pk, en zal net als de instapper een volledig elektrische actieradius kennen van circa 42 kilometer.

Minimalisme

Het uiterlijk van de Tonale zal niet zo uitgesproken zijn als het studiemodel uit 2019. De lichtunits voor en achter worden waarschijnlijk iets minder slank en futuristisch. Toch blijft de auto in grote lijnen overeind, zeggen insiders. Voor het binnenste geldt hetzelfde. Het interieur van de Tonale Concept is behoorlijk minimalistisch, met veel digitale schermen en amper knoppen. Het lijkt waarschijnlijk dat het in de productieversie er iets minder eigenwijs uitziet. Alfa Romeo moet immers een auto in de markt zetten die wél verkoopt.