Actieradius blijf stijgen: Tesla Model S naar ruim 640 kilometer rijbereik

Binnen afzienbare tijd zal de Tesla Model S door de voor Amerikanen magische grens van 400 mijl aan actieradius breken, liet topman Elon Musk al weten. Volgens een vooraanstaande hacker komt Tesla binnenkort met het nieuws naar buiten.



Dankzij een nieuwe over-the-air update krijgt de Tesla Model S er binnenkort 27 kilometer aan rijbereik bij. De long range-versie komt zo uit op een actieradius van ongeveer 630 kilometer (390 mijl). Indrukwekkend, maar nog niet baanbrekend. Voor Amerikanen is het doorbreken van de 400 mijl-grens namelijk iets magisch en daar schurkt de Tesla Model S nu tegenaan. Echter hoeven we niet lang meer te wachten tot het zover is, want een vooraanstaande Amerikaanse hacker heeft al aangekondigd dat Tesla binnenkort een rijbereik van meer dan 400 mijl aanbiedt. Iets dat Tesla-topman Elon Musk al eerder bestempelde als iets dat er aan zat te komen.

400 mijl

De hacker heeft immers aanwijzingen dat de Tesla Model S wordt uitgerust met een 109 kilowattuur-batterij. Daarmee moet de sprong van 390 naar 400 mijl aan actieradius gemaakt kunnen worden. Daarbij zou het gaan om EPA-waarden en die zijn strenger dan de WLTP-waarden die wij in Europa gebruiken. Wellicht ligt er dus nóg een mijlpaal in het verschiet: die van 700 kilometer aan WLTP-actieradius op één acculading.