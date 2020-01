Achtste generatie Volkswagen Golf start bij 25.995 euro

In maart staat de achtste generatie Volkswagen Golf in de showroom. Instappen kan vanaf 25.995 euro, maar dan moet je wel een 90 pk sterke 1,0-liter driecilinder benzinemotor wensen.

De nieuwe Volkswagen Golf staat bijna inde showroom en dus volgen de prijzen van de achtste generatie van de beroemde middenklasser. Bovenaan de prijslijst staat de versie voorzien van een 90 pk sterke 1,0-liter driecilinder benzinemotor. Voor 25.995 euro mag hij mee naar huis en beschikt dan standaard over LED-verlichting en een volledig digitale cockpit. Dat betekent dat fysieke knoppen bijna niet meer te vinden zijn in het interieur van de Golf.

Diesels

Een prijsstap hoger staat de 1,0-liter driecilinder benzinemotor met 110 pk. Hoeveel de Golf met die motorisering kost, maakt Volkswagen volgende maand bekend, maar waarschijnlijk zal de prijs uitkomen in het midden tussen de 25.995 euro en de 30.590 euro. Laatstgenoemde prijskaartje is immers op de 1.5 TSI met 130 pk geplakt. Weer een stap hoger staat de eTSI. Voor 36.782 euro krijg je een mild hybrid met 150 pk. Dieselaars zijn het duurst uit, want de 2.0 TDI met 150 pk kost 42.030 euro. Echter is er ook een 2.0 TDI met 115 pk genoemd in de prijslijst. Die kost 32.805 euro.

Style

Het prijsverschil van ruim 9.000 euro tussen beide diesels is te verklaren door het uitrustingsniveau. De 150 pk sterke diesel is alleen leverbaar als zeer volledige ‘Style’, terwijl de 115 pk sterke versie de basisuitrusting voert. De Style biedt bovenop de Life-uitvoering onder meer een airco met drie zones, een 14-voudig (elektrisch) verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie, LED ‘plus’ koplampen, Travel Assist, een licht-, en regensensor en 17-inch lichtmetaal wielen.

Updates achteraf

Aardige extra van de Volkswagen Golf 8 is dat het updates achteraf mogelijk maakt. Ook kun je zaken als Adaptive Cruise Control, het navigatiesysteem, de wifi-hotspot, verkeerstekenherkenning of het grootlichtassistent achteraf activeren.

Elektrificatie

Later zal Volkswagen meer motoren en aandrijflijnen introduceren voor de nieuwe Golf. Het gaat liefst 5 geëlektrificeerde aandrijflijnen aanbieden, waaronder plug-in hybrides. Verder volgen traditiegetrouw de sportieve GTI én R.