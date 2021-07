Achterwielaandrijving blijft: dit is de nieuwe BMW 2 Serie Coupé

De BMW 2 Serie Coupé lijkt niet al te veel met de BMW 1 Serie te maken willen hebben. Het blijft trouw aan de achterwielaandrijving, speelt leentje-buur bij de BMW 4 Serie en monteert een zescilinder-in-lijn benzinemotor in het topmodel.



Bij de introductie van de 2 Serie Coupé legt BMW de link naar de BMW 02 die de 55 jaar geleden furore maakt. De BMW 2 Serie Coupé moet in alles een sportieve tweedeurs zijn. Om die reden werd de voorwielaandrijving van de BMW 1 Serie opzij geschoven en gekozen voor achterwielaandrijving. Het winkelde verder bij de BMW 4 Serie voor diverse onderstelcomponenten. En de topversie krijgt een zescilinder-in-lijn benzinemotoraan boord. Kortom, de BMW 2 Serie Coupé is hardop op zoek naar zijn eigen identiteit.

Rijhulpen

Ben je gek op bestuurdersassistentiesystemen dan zit je bij de BMW 2 Serie Coupé goed. BMW hing hem vol met allerei hulpsystemen. Aanwezig zijn voortaan Approach Control Warning, Speed Limit Info, Lane Departure Warning, Park Distance Control en Cruise Control met remfunctie. Op de optielijst staan nog de rijbaanassistent, een botspreventiehulp, actieve cruise control en nog wat slimmigheden. Nieuw voor de BMW 2 Serie Coupé is een heus Head-Up Display.

Rijcomfort

Rijden zul je nog wel zelf moeten doen, en ook dat belooft een plezierige gebeurtenis te worden. BMW zorgde voor een optimale gewichtsverdeling en een 12 procent hogere stijfheid ten opzichte van de voorganger. Het Duitse merk neemt ook het woord ‘compact’ in de mond, maar dat is de 4,53 meter lange coupé niet. Hij groeide zelfs een decimeter ten opzichte van de vorige generatie. Het rijgenot neemt toe als je opteert voor het M Sportonderstel met straffere vering en demping. Op de BMW M240i xDrive Coupé zit dat onderstel natuurlijk standaard.

3 varianten

De BMW M240i xDrive Coupé (vanaf 75.336 euro) is meteen de topmotorisering bij de introductie. De zescilinder-in-lijn 3,0-liter krachtbron levert een vermogen van 374 pk en dat is 34 pk meer dan zijn voorganger. In 4,3 seconden knal je van 0 naar 100 km/u.

De 47.645 euro kostende BMW 220i Coupé heeft een viercilinder benzinemotor onder de kap en dat is voldoende voor een vermogen van 184 pk. De klassieke sprint raffelt de 220i af in 7,5 tel. Een 245 pk versie volgt volgend jaar zomer.

De BMW 220d Coupé (vanaf 50.122 euro) is een mild hybrid. De 190 pk sterke 2,0-liter viercilinder dieselmotor geeft deze versie genoeg power, want een verlengde stoplichtsprint kost je 6,9 seconden. Alle motoren koppelt BMW aan EEN 8-traps automatische Steptronic transmissie.