Volledig op stroom: de Lexus UX 300e electric

In het midden van komend jaar kan de zakelijke rijder in de laagste bijtellingscategorie ook kiezen voor een Lexus. De UX 300e electric belooft een actieradius van 400 kilometer volgens de NEDC-norm.



Vanaf 1 januari gaat de bijtelling voor geheel elektrische aangedreven modellen omhoog van 4 naar 8 procent. En bovendien geldt die gunstige bijtelling alleen over de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs. Over de rest betaal je gewoon 22 procent. Toch blijft het interessant om zakelijk elektrisch te rijden en Lexus denkt daar een graantje van mee te pikken door de UX 300e electric te introduceren. Aan boord is een 204 pk sterke elektromotor en ook monteren de Japanners een lithium-ion accupakket van 54,3 kWh. Een actieradius van 400 kilometer moet op papier haalbaar zijn, al baseert Lexus zich vooralsnog op NEDC-gegevens. De nieuwe WLTP-norm is een stuk realistischer, dus waarschijnlijk gaat er bij zijn showroomdebuut ergens komende zomer nog wel wat rijbereik van af.

Binnen afzienbare tijd komt Lexus met meer specificaties en dan zullen ook de vanafprijzen worden onthuld.