Vernieuwde Porsche Panamera wordt vooral krachtiger

De Porsche Panamera is vernieuwd en dat is vooral te merken onderhuids. Zo werd de Panamera Turbo een stuk sportiever en ook willen de hybride-versies sneller van hun plek.



De nieuwe Panamera Turbo S levert voortaan een vermogen van 630 pk en dat is flink meer dan voorheen. Liefst 80 pk krijgt de langerekte Porsche erbij. De sprint van nul naar honderd verloopt nu in 3,1 tellen. Porsche heeft de 4,0-liter V8 bi-turbomotor om die reden flink aangepast.

Panamera 4S E-Hybrid

Van de Panamera 4S E-Hybrid heeft Porsche eveneens werk gemaakt. Door een S achter de vier te plaatsen, stijgt het vermogen met bijna 100 pk naar 560 pk. Ook de elektrische actieradius won flink, want 54 kilometer puur op stroom moet nu mogelijk zijn. De sprint van 0 naar 100 km/u geschiedt in 3,7 seconden.

V8

De vermogenssprong bij de Panamera GTS is iets kleiner. Die kreeg er 20 pk bij en beschikt voortaan over 480 pk. De V8 brult nog iets nadrukkelijker dankzij een vernieuwd sportuitlaatsysteem.

Sportievere afstemmingen

De extra sportiviteit van de herziene Porsche Panamera komt eveneens tot uitdrukking in de luchtvering, Porsche Active Suspension Management (PASM) en de actieve rolstabilisatie. Die zijn allemaal aangepast, inclusief inclusief Porsche Torque Vectoring Plus.

Topversie

Op uiterlijk vlak valt de Panamera Turbo S op met grotere luchtinlaten en een aantal nieuwe exterieuraccenten. De GTS-modellen krijgen standaard donkerkleurige Exclusive Design-achterlichten aangemeten. De vernieuwde Porsche Panamera start bij 130.000 euro, maar voor de topversie – de Panamera Turbo S Executive – betaal je ruim het dubbele: 260.800 euro.