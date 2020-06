Vernieuwde BMW 5 Serie start bij 56.516 euro

De BMW 5 Serie heeft een nieuw gezicht gekregen en ook onderhuids zijn er aanpassingen in de vorm van mild hybrid-techniek. We weten nu ook wat de vernieuwde 5 Serie kost.



De goedkoopste 5 Serie in een nieuw jasje binnen de benzinereeks is de BMW 520i Sedan. Die kost 58.505 euro en voor die prijs krijg je een 184 pk sterke 2,0-liter viercilinder motor. Dankzij mild hybride technologie ligt het piekvermogen 11 pk hoger. In 7,9 seconden sprint je van nul naar honderd. Een 8-traps Steptronic transmissie is standaard. Ruimtezoekers komen bij de BMW 5 Serie Touring uit en die kost als 520i 61.560 euro.

530i

Een prijsstapje hoger staat de 530i. Dat is ook een 2,0-liter viercilinder, maar dan eentje met 252 pk. De klassieke sprint verloopt in 6,4 tellen. De 530i kost 66.013 euro, en de Touring 68.572 euro. De vierwielaangedreven variant start bij 70.154 euro om 73.085 euro.

Sportiviteit

Echt sportief wordt het met de 540i. De 333 pk 3,0-liter zes-in-lijn krachtbron geeft je een 0-100 km/u acceleratie in circa vijf seconden. Voor 73.085 euro krijg je de sleutels. De versie met vierwielaandrijving kost 77.545 euro en de Touring met xDrive komt op 80.584 euro uit. Baas boven baas is de M550i. De achtcilinder kost je 137.722 euro en in ruil daarvoor krijg je 530 pk en 750 Nm onder je rechtervoet.

Plug-in hybride

De BMW 5 Serie sedan zal ook als plug-in hybride in de prijslijst staan. De 530e en 530e xDrive kosten 64.605 om 67.566 euro. Doordat ze een 2,0-liter viercilinder krachtbron koppelen aan een elektromotor komt het systeemvermogen uit op 292 pk. Puur op de elektromotor is een actieradius van circa 60 kilometer haalbaar.

Dieselpret

En dan de diesels. De 518d Sedan begint bij 56.516 euro. Het vermogen is 150 pk, maar tijdelijk 11 pk hoger dankzij de mild hybridetechniek. In Touring-jasje betaal je 59.751 euro. De 190 pk sterke diesel gaat als 520d door het leven en mag voor 61.961 euro mee naar huis. Rijd je hem liever vierwielaangedreven dan ben je 66.808 euro kwijt. Als Touring kost de vierwielaangedreven 520d 70.246 euro.



De stoere neus van de 550i

530d en 540d

De 530d staat garant voor een vermogen van 286 pk. Instappen kan vanaf 75.282 euro, maar dan heb je nog geen vierwielaandrijving. Voor 79.726 euro stuurt je 530d de aandrijfkrachten naar alle vier wielen. Ook als Touring, mits je 83.772 euro betaalt. De 540d – áltijd vierwielaangedreven – is gul met 340 pk aan vermogen. De Sedan kost 84.975 euro en de Touring 88.413 euro.