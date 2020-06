Vernieuwde Audi Q5 pakt uit met digitale OLED-achterlichten

De Audi Q5 wordt goed verkocht in Europa en dat wil Audi zo houden. Het onderwerpt de midsize SUV aan een facelift, waarbij de digitale OLED-achterlichtunits het meest opvallen.



Eind dit jaar lanceert Audi de vernieuwde versie van haar populaire Q5. De facelift geeft de SUV een nieuw vooraanzicht, waarbij de grille en koplampunits iets anders zijn getekend. Groter nieuws is er echter aan de achterzijde te melden, want daar kun je digitale OLED-achterlichten aanschouwen. Volgens Audi is het de eerste auto ter wereld die zulke achterlichten heeft. De units bestaan uit drie delen, waardoor er meerdere ‘lichtsignatures’ gevoerd kunnen worden. Als je thuis vertrekt of juist aankomt geeft de verlichting steeds een eigen ontwerp weer. Op het moment dat je de ‘dynamic’ stand in de rijmodi selecteert, krijgen de achterlichten weer een andere lichtvorm. Een ander foefje is de nabijheidsdetectie. Parkeer je de Q5 en komt een auto te dichtbij – op minder dan twee meter in dit geval – dan gaan automatisch de waarschuwingslampen aan.



Draaiknop

Binnenin is het MMI-display vrijstaand geplaatst. Naar de bekende draai-drukknop ter bediening is het tevergeefs zoeken. Die heeft Audi ingeruild voor extra opbergruimte in de middenconsole. In het interieur blijft verder veel bij het oude. De bagageruimte kan in normale configuratie 550 liter verwerken en met de achterbank neergeklapt 1.550 liter.



Plug-in hybride

Omdat de Audi Q5 tegen het eind van het jaar in zijn nieuwe jas naar Nederland komt, zijn de prijzen nog niet bekend. Wel weten we al dat de Audi Q5 TFSI e plug-in hybride in de prijslijst staat. Gefluisterd wordt al dat er op termijn misschien ook een Audi RS Q5 komt.