Veel BMW nieuws op de IAA in Frankfurt

BMW is met een behoorlijke delegatie aan nieuwe modellen naar Frankfurt gereisd. Zo staan de BMW Concept 4, BMW X6, BMW i Hydrogen NEXT, BMW 1 Serie, BMW 8 Serie Gran Coupé en de 3 Serie Touring op haar podium.

BMW Concept 4

Een van de blikvangers van BMW in Frankfurt is de BMW Concept 4. Het is een designoefening naar hoe de BMW coupé-modellen van de toekomst eruit kunnen zien. Concreter nog, het is een voorbode op de nieuwe 4 Serie. Vraag is echter of de wel erg prominente grille de oversteek naar het productiemodel maakt.

BMW X6

Twaalf jaar geleden toonde BMW in Frankfurt al een studiemodel van de X6 en nu komt het met de derde generatie van de stoere SUV naar de IAA. De Sports Activity Coupé (SAC) is weer net iets imposanter dan z’n voorganger geworden, mede door z’n toegenomen lengte, extra breedte en lagere dak. De echte showbink vinkt op de optielijst de verlichte nierengrille aan. Ook in Frankfurt: de X6 in Vantablack gespoten; het zwartste zwart dat er bestaat.

BMW i Hydrogen NEXT

De waterstofauto heeft de toekomst zeggen de experts. BMW is dus hard bezig met de ontwikkeling van brandstofcelauto’s, waarvan de BMW i Hydrogen NEXT een voorbeeld is. De i Hydrogen NEXT is gebaseerd op de BMW X5 en voorzien van brandstofcel moet het model in een kleine oplage in 2022 op de markt komen.

BMW 1 Serie

De derde generatie van de BMW 1 Serie staat vanaf 28 september in de showroom. Voor net geen 34.000 euro stap je in de 1,5-liter driecilinder. Die is voorwielaangedreven, want de geroemde achterwielaandrijving laat BMW voortaan achterwege. De sportievere versies van de 1 Serie zijn echter vierwielaangedreven.

BMW 8 Serie Gran Coupé

In november rijdt de BMW 8 serie Gran Coupé de showroom in. Het derde model in het gamma van de BMW 8 Serie start bij bijna 112.000 euro en voor die prijs krijg twee extra deuren en meer binnenruimte. Voortaan hebben twee achterpassagiers een volwaardige zitplaats.

BMW 3 Serie Touring

Dit najaar is ook de nieuwe BMW 3 Serie Touring te rijden. Het bagagevolume loopt op tot 1.510 liter. Topversie is de BMW M340i xDrive Touring die 374 pk uit z’n zescilinder put. In de zomer van 2020 komt er dan nog een plug-in hybride bij.

BMW X1

De BMW X1 heeft een facelift gekregen. De nierengrille groeide een stuk en de LED-koplampen kregen een make-over. In het interieur is er voortaan de keuze uit nieuwe materialen.

BMW i3s Edition RoadStyle en BMW i8 Ultimate Sophisto Edition

De BMW i8 gaat bijna met pensioen en dus wordt de auto uitgezwaaid als Ultimate Sophisto Edition. Daar worden 200 exemplaren van gebouwd. In een zucht door stak BMW de i3s in een RoadStyle Edition-jasje.