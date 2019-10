Tweede generatie Toyota Mirai past zijn vormen aan

De Toyota Mirai innoveert al weer een paar jaartjes als waterstofauto. De Japanners werken nu aan de tweede generatie. Het studiemodel belooft een zeer eigentijdse productieversie.



Eerlijk is eerlijk, met z’n rare proporties en bijzondere vormen is de huidige Toyota Mirai niet moeders mooiste. Opvallen doe de waterstofauto wel en dat lijkt de voornaamste bedoeling van Toyota. De volgende generatie Mirai kan wel eens een stuk beter gaan ogen, want het eerste studiemodel ziet er prima uit.

Meer ruimte

Later deze maand zal Toyota tijdens de Tokyo Motor Show haar concept car in het zonnetje zetten. De eerste foto’s van die showauto hebben we nu al binnengekregen en we zien een model met een lange motorkap en een gebogen daklijn. De Mirai Concept is een decimeter langer dan de huidige Mirai en tikt net de vijf meter niet aan. Bovendien is het studiemodel zeven centimeter breder, dus de inzittenden lijken flink meer ruimte te krijgen.

Groter rijbereik

Toyota zegt verder dat het de actieradius van de Mirai met dertig procent opkrikt. Op één keer waterstof tanken zou je dan zo’n 650 kilometer ver komen. Ook moet de nieuwe Mirai minder gaan kosten dan het huidige exemplaar. Toyota investeert momenteel in technieken die de massaproductie van brandstofcellen mogelijk maakt.