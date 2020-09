Tesla strooit met nieuws: supersnelle ‘Plaid’, budgetversie op komst en revolutionaire batterij

Tesla zit nooit om aandacht verlegen, maar heeft deze dagen de ogen extra op zich gericht omdat er diverse noviteiten te melden zijn. Een supersnelle Model S is een feit, een budget-Tesla is in de maak en er komt een revolutionaire batterij aan.

Tesla Model S Plaid

De komst van de Tesla Model S Plaid was al aangekondigd, maar we wisten nog niet welke specificaties het productiemodel meekrijgt. Het hoge woord is eruit: drie elektromotoeren zijn goed voor een vermogen van liefst 1.100 pk. En ja, daarmee is de Plaid als een raket van zijn plaats. In 2,1 seconden schiet je van nul naar honderd. De topsnelheid van 320 km/u is al even sportwagenwaardig. Op een batterijlading komt de Tesla Model S Plaid 840 kilometer ver. En daar kan de concurrentie bij verre nog niet aan tippen. De vanafprijs in Nederland is waarschijnlijk 139.990 euro. De eerste Plaid-versies worden pas eind volgend jaar geleverd.

Budget-Tesla

In de VS komt er binnen drie jaar een nieuw model Tesla op de markt dat voor 25.000 dollar een nieuwe koper vindt. Het vooralsnog naamloze model laat nog geen specificaties los, maar moet een nieuw koperspubliek voor zich interesseren.

Batterij met meer dan de helft meer actieradius

Eerder deze week was het Battery Day bij Tesla. Topman Elon Musk sprak over een nieuwe technologie waarmee de batterijpaketten van zijn auto’s tot 54 procent meer actieradius genereren. De huidige Tesla Model S long range zal dan meer dan bijna 1.000 kilometer aan rijbereik krijgen, is de verwachting.

Autopilot ontwikkelt door

Tesla’s Autopilot-functie is even beroemd als berucht. Het Amerikaanse automerk heeft de software nu herschreven waardoor de techniek naar een hoger plan wordt getild. Niet langer worden stilstaande beelden gebruikt voor de Autopilot, maar 3D video. Het autonome rijfuncties zouden zo een stuk preciezer worden uitgevoerd, zegt Tesla.

Baby-Cybertruck steekt de oceaan over

In Amerika zien ze de gigantische Cybertruck wel zitten. Naast de talloze pick-up trucks die er rond rijden valt de futuristisch ogende Cybertruck qua afmetingen niet op. Op het gebied van uiterlijk natuurlijk wel. Omdat buiten de VS compactere modellen gangbaarder zijn, denkt Tesla dat een compacte variant van de Cybertruck daar beter kan werken. Productieplannen zijn er nog niet, maar de mogelijkheid is genoemd.