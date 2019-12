Tesla patenteert laser die de ruiten schoonmaakt

Na de zeer opvallende kogel- en deukvrije Cybertruck blijft Tesla verbazen. Zo schijnt het Amerikaanse merk nu een laser te hebben gepatenteerd die de voorruit schoonmaakt.



Tesla houdt van extreme oplossingen met een hoog gadget-gehalte. Aan de over-the-air-updates zijn we inmiddels gewend – net als aan de ‘ludicrous mode’ – maar de veelbesproken Cybertruck bewijst dat het nog veel gekker kan. Die auto is kogel- en deukvrij (de zijruiten nog niet helemaal), terwijl het ontwerp zeer hoekig is. Noem het futuristisch.



Vuil wegbranden

Nu blijkt dat topman Elon Musk van Tesla – hij die mensen op Mars wil zetten – nog meer wilde ideeën te hebben. Tesla heeft immers recent een laser gepatenteerd die de ruiten moet schoonmaken. Het patent spreekt over een systeem dat bestaat uit kleine camera’s die detecteren welke ruiten vies zijn. Vervolgens gaat de laser aan de slag en brandt het vuil weg. Een probleempje wel: de laser mag niet verblinden of schade aanrichten aan de ruiten of de inzittenden. De laser zou zijn weg kunnen vinden naar toekomstige Tesla-modellen, maar blijkt ook bedoeld voor het schoonmaken van zonnepanelen. Musk heeft ook immers daar een bedrijf in; SolarCity.

Eerder dit jaar patenteerde Tesla al een technologie om autostoelen te verwarmen en koelen via vloeistoffen.