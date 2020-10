Tesla Model S in één week ruim 5.500 dollar goedkoper

De Tesla Model S werd eerder deze week al met 3.000 dollar in prijs verlaagd, maar daar volgde later nóg een prijsdaling op om de gloednieuwe Lucid Air bij te benen.



Tesla is behoorlijk bang voor de Lucid Air, zo blijkt. Nu de elektrische tegenstrever van de Model S in Amerika op de markt komt voor een prijs van 69.900 dollar, heeft het de prijs van Model S verlaagd tot 69.440 dollar. De prijsverlaging is echter al de tweede in één week tijd, want eerder daalde de vanafprijs van de Model S al met 3.000 dollar. Kocht je 7 dagen geleden je elektrische sedan, dan was je liefst 74.990 dollar kwijt.

Vergelijkbaar

Nu de Tesla Model S een fractie goedkoper is, zijn de twee modellen nog meer aan elkaar gewaagd. De basisversie van de Model S komt volgens de Amerikaanse EPA-metingen namelijk 647 kilometer ver op één acculading, terwijl de Lucid Air tot 653 kilometer reikt. De Model S is overigens voorzien van twee elektromotoren, terwijl de instap-Lucid Air één elektromotor aan boord heeft.

Drie versies

In Nederland staan er drie varianten van de Tesla Model S in de prijslijst. De goedkoopste, de Long Range, kost hier 79.900 euro. Dat was tot voor kort 82.900 euro, maar de eerste prijsverlaging van 3.000 dollar heeft dus ook ons land bereikt. De Performance kost voortaan 96.990 euro, terwijl de Plaid – met drie elektromotoren – 139.900 euro kost. Die Plaid snelt in 2,1 seconden van nul naar honderd, terwijl de actieradius boven de 840 kilometer uitkomt.